Snaha bezvýznamné maďarské opozice, odmítl Babiš kritiku evropských liberálů

Mezi nejhlasitější kritičky Babišova projevu patřila nizozemská europoslankyně Sophie in ’t Veld.

ALDE v neděli uvedla, že v návaznosti na Babišovu účast na konferenci prověří, zda hnutí ještě vyznává liberální hodnoty, a do ukončení šetření frakce pozastavila pozvánky pro Babiše. CPAC podle frakce „podkopává individuální práva a svobody“.

„Pokud mluvíme o liberální straně, to znamená svoboda. My máme svobodu a já jsem svobodný člověk, a když mě pozvali organizátoři na konferenci do Budapešti, tak jsem se svobodně rozhodl tam jít,“ řekl v pondělí Babiš ČTK.