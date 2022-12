Šmarda: Podezření proti představitelům EP je třeba prověřit, korupci netolerovat

To, že by se kauza měla týkat zejména lidí ze socialistické frakce, ČTK potvrdil i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Podle něj policie také zapečetila kanceláře asistentů některých europoslanců, mimo jiné Belgičanky Marie Arenaové z frakce socialistů. Podle Zdechovského by se kauzou mělo v pondělí zabývat předsednictvo EP. Kailiová má být podle lidoveckého europoslance podezřelá z praní špinavých peněz a braní úplatků.