Školní obědy od ledna znovu zdraží

„Od ledna budeme muset zdražit znovu. Důvodem jsou jednak drahé energie, ale především drahé potraviny. Zatím nevíme, o kolik korun to bude, uvidíme na konci roku, jak vyjde účetní uzávěrka, ale předpokládáme, že to bude zase o dvě koruny,“ řekla Právu Dana Walterová, ředitelka českobudějovické ZŠ Pohůrecká.

V září tam stoupla cena oběda na 30 Kč pro desetileté děti, pro ty ve věku od 11 do 14 let stojí 32 korun, starší platí 36 Kč. Škola nabízí také sociálně slabším rodinám možnost příspěvků na obědy, které dětem hradí stát. Využívá je několik rodin. „Někteří rodiče dětem obědy po zdražení odhlásili. Jde především o matky na mateřské dovolené, které jsou doma, a děti tak chodí na oběd domů,“ dodala Walterová.

To, že některé školy zdražují i v průběhu prvního pololetí, potvrzuje také Ivana Tykač, šéfka neziskové organizace Women for Women (W4W), která prostřednictvím svého projektu poskytuje školákům obědy zdarma. „Na počátku listopadu došlo v některých školách ke zdražení přibližně o dvě až čtyři koruny, v závislosti na jednotlivých krajích. K obdobnému zdražení pravděpodobně dojde i od ledna,“ sdělila Právu.

Celkem se zde vzdělává zhruba 400 kluků a holek. Také zde přitom kvůli růstu cen energií museli během podzimu jídlo zdražit. „Ceny, které máme odstupňované podle věku, jsme zvedli o dvě až pět Kč,“ řekl Šiška. Žáci do 10 let teď zaplatí za porci 30 korun, strávníci od 11 do 14 let o dvě koruny více. Patnáctileté a starší pak vyjde oběd na 34 korun.