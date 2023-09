Setrvání Blažka je věcí ODS, vzkázal Pirátům Rakušan

„Už jsme řekli, že ačkoliv schůzka Pavla Blažka s panem Nejedlým je nevhodná, setrvání ministra Blažka ve vládě, případně jeho odchod, jsou odpovědností ODS. Ani my jsme se v případě odchodu našeho ministra neodvolávali na názory koaličních partnerů a udělali to, co jsme považovali za správné,“ citovala Rakušana ČTK.