Senátoři: Istanbulská úmluva diskriminuje muže

„Je to zaplevelování českého právního řádu,“ přisadil si Čunek. „Žádnou novou ochranu nikomu úmluvou neposkytneme, je to zbytečná norma,“ dodal.

Podle senátorů je úmluva zbytečná, protože násilí páchané na komkoliv Česko trestá už nyní. Své argumenty sepsali do dvoustránkového dokumentu, který rozeslali ostatním senátorům. „V žádné zemi po ratifikaci Istanbulské úmluvy násilí nekleslo,“ napsali autoři. „Neexistuje žádný výzkum, který by potvrdil, že změna rolí žen a mužů vede ke snížení domácího násilí. Jde jen o politickou vizi,“ míní.

„Tento orgán by měl hlídat, zda ten či onen stát správně implementoval do svého práva všechna ustanovení úmluvy. Když se podíváte na výsledky tohoto orgánu, tak Itálie podle něj málo chrání liberální hodnoty, a naopak dává důraz na tradiční pojetí rodiny jako otce, matky, dětí,“ upozornil Čunek.

Text úmluvy odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Poukazuje na to, že ženy bývají mnohem častěji obětí domácího a sexuálního násilí než muži i obětí masového znásilňování v ozbrojených konfliktech. Násilí vůči ženám dokument vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci. V úmluvě se státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz na služby. Počítá se se školením zdravotníků, policistů či soudců. Vzniknout by měla centra s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, dostupná by měla být právní a psychologická podpora či azylové domy. Text zmiňuje, že do prevence by se měli zapojit i muži a chlapci. Pracovat by se mělo i s násilnými osobami.