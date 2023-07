Kritikům úmluvy o násilí vadí gender

„Všichni jednoznačně odmítáme násilí nejen na ženách. Je třeba pracovat na tom, aby ho bylo ve společnosti co nejméně. Ale Istanbulská úmluva obsahuje řadu problematických bodů,“ sdělil místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček. „Nepotřebujeme ideologický text Istanbulské úmluvy, právní řád ČR má dostatek nástrojů, aby násilí na ženách potíral,“ dodal.

Odpůrcům úmluvy podle Skopečka zejména vadí, že by do právního řádu zaváděla pojem „gender“ a že školní osnovy by musely zahrnovat genderová témata.