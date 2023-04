Ratifikace Istanbulské úmluvy by se mohla projednat už letos

„Úmluva čeká na ratifikaci už od roku 2016, kdy jsme ji podepsali, ale neratifikovali. Další odkládání není rozumné. Věřím, že by úmluva mohla letos projít vládou do Poslanecké sněmovny, vůle je silnější, než byla před několika lety,“ řekla Právu Laurenčíková.

Úmluvu na začátku roku poslalo ministerstvo spravedlnosti do meziresortního připomínkového řízení. Návrh obsahoval tři možnosti dalšího postupu: zaslání dokumentu do parlamentu k případné ratifikaci, odložení o další rok nebo zrušení projednávání.

„Dost často slýchávám od kolegů, že jim vadí, že by nějaká mezinárodní instituce kontrolovala, co v této oblasti děláme. Jenže mezinárodní instituce kontrolují i další oblasti, například transparentní financování politických stran. Jak to, že v sexualizovaném a domácím násilí nám to vadí? My chceme něco skrývat, nebo co je za problém?“ konstatovala poslankyně Barbora Urbanová (STAN).