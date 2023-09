Rozladění Poláci liknavé Čechy k otevření dálnice ani nepozvali

Celou dálniční trasu ze Štětína plánují Poláci otevřít v první polovině příštího roku po dokončení skoro dvou půlkilometrového tunelu u příhraniční obce Bolkow.

Polská S3, která končí na české hraniční louce, naváže v roce 2025 tříkilometrovým úsekem kolem Královce na Trutnovsku na českou D 11, jejíž poslední úsek do Trutnova a Jaroměře má začít sloužit nejdříve v roce 2027.

Obce při české silnici z Královce do Trutnova, na níž polská S3 navazuje, zpozorněly. Jejich starostové očekávají zvýšený provoz, který nabude na intenzitě příští rok, kdy se předpokládá nárůst dopravy odhadem o deset tisíc aut denně. Tranzitní kamionové dopravě bude cesta z Královce do Trutnova do dokončení české D11 uzavřena. „Kamiony by myší dírou po sjezdu z S3 a následném průjezdu Lubawkou stejně těžko projely. Dnes otevřený úsek 3 stáhne hlavně dopravu z jeho nejbližšího okolí. Horší situace nastane příští rok, po zprovoznění celé S 3,“ míní ředitel Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s centrem v dolnoslezské Jelení Hoře Miroslav Vlasák.

Z polské dálnice na českou okresku. Děti Země zablokovaly stavbu D11, ani neřekly proč

Ani jste nehrábli. Trochu trapné

Polští stavbaři na dálničním úseku S3 z Kamenné Hory do Lubawky dokončovali ve čtvrtek poslední úpravy. „My jsme připravení. Celou dálnici máme skoro hotovou. Naopak vy jste ještě v Královci, kde se obě dálniční tělesa spojí, pomalu ani nehrábli, což je trochu trapné. Navíc řidiči, kteří pojedou z Polska do Trutnova a dál do Čech, musejí kvůli uzavřené české příhraniční obci Bernartice přetrpět objížďku přes Žacléř,“ řekl Právu jeden z dobře informovaných polských stavbařů.

Bernartice při dvouproudové silnici, na níž polská čtyřproudovka před pohraničním Královcem navazuje, staví chodníky, na které kvůli nesouladu v dokončení S3 a D11 dostaly dotaci.

Poláci Čechy k příhraniční dálnici nezvali

Poláci, podle informací Práva, údajně kvůli skoro dokončené S3 a zpomalené dostavbě D11, na otevření úseku z Kamenné Hory do Lubawky a bernartické objížďce, zástupce příhraničních českých obcí nepozvali, a ani je o tom neinformovali.

„Nikdo nás nepozval ani nic neřekl. Poláci, jak říkají, nejsou zrovna nadšení, že do konce října povede namísto přímé cesty z Bernartic do Trutnova objížďka. Polská dálnice končí od loňska v Královci na české louce. Myslel, jsem si, že nám to dají s gustem sežrat. Chlebíčky hold budu nucen tentokrát oželet,“ konstatoval královecký starosta Libor Terbák (nezávislý).

Foto: Mapy.cz Chybějící úsek dálnice D11 k polským hranicím, na kterých zatím končí polská dálnice S3

Obce v českém pohraničí se nejvíce obávají kamionů, které mohou od Královce stále jezdit v omezeném počtu na zvláštní povolenky. Stopku pro ostatní tranzitní kamionovou dopravu garantoval na nedávné schůzce s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) jeho polský protějšek Andrzej Adamczyk (Právo a spravedlnost). „Víme, jak to chodí. Kamioňáci raději zaplatí směšnou pokutu, než aby jeli oklikou,“ poznamenal bývalý policista Terbák.