Z polské dálnice na českou okresku. Děti Země zablokovaly stavbu D11, ani neřekly proč

Rozklad je takzvaně blanketní, tedy nevyplněný. Podle šéfa Dětí Země Miroslava Patrika ho doplní do jednoho měsíce, jak ukládá zákon.

„Do poslední chvíle jsem čekal, že se proti stavebnímu povolení, jež mělo za pár dnů nabýt právní moci, někdo ozve,“ konstatoval starosta příhraničního Královce na Trutnovsku Libor Terbák (nezávislý). Podivil se, že je to u tak důležité stavby veřejného zájmu stále vůbec možné.

Nedokázal tak zatím ani odhadnout případné zdržení. „Pokud by se nám podařilo vyjednat s organizací Děti Země dohodu, k žádnému posunu termínu by nemuselo dojít a stavba by mohla být koncem letošního roku zahájena,“ dodal Studecký. Při včasném zahájení se počítá s dokončením úseku v roce 2026.