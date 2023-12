Řeklo se bez skokanů. Takže bez Kalouska, vzkazuje TOP 09 Vondra

Karel Schwarzenberg říkal, že politik musí občas spolknout ropuchu, tedy udělat nepříjemný kompromis. Musel jste spolknout ropuchu, když jste nakonec souhlasil, že povedete kandidátku Spolu?

Byl to jen kompromis, nebyla to ropucha, kterou bych musel spolknout. Znám krvavější kompromisy. Jsem demokrat a akceptoval jsem demokratické rozhodnutí. Přesvědčil mě argument, že můžeme vyhrát.

Ten argument má logiku u sněmovních voleb, kde vítěz sestavuje vládu. U evropských je to zcela jedno.

Máte pravdu, ale řekněme si otevřeně, že hlavní důvod, proč se většina přiklonila jít spolu, nebyly evropské volby, ale strategický výhled ke sněmovním volbám. Na domácí scéně má značka Spolu smysl. Kdyby koalice před dvěma roky nevznikla, tak by vládl Babiš.

Jak budete lidem vysvětlovat, že bude kandidovat takový kočkopes?

Pro mě je důležité, že jsme našli shodu na programovém desateru a já nemusím měnit názory, protože to neumím. Teď bude záležet na našich schopnostech, abychom eliminovali ztráty a nenechali utéct skalní voliče a získali další. Je to riziko, ale jsem ho ochoten podstoupit.

Kalousek chce kandidovat za TOP 09 do Evropského parlamentu

Museli jste v něčem hodně ustoupit?

Ne. Je tam jasně řečeno, co chceme a co ne. My chceme EU ochránit před zbrklou federalizací, protože má dezintegrační potenciál. V programu je jasný realistický postoj: ke Green Dealu nebo migraci. Nemám pocit, že bych musel v něčem slevovat.

V tom programu je ale napsáno, že je potřeba udělat Evropu zelenou, jen s dovětkem, že lidé kvůli tomu nesmějí zchudnout. S tím jste problém neměl?

Evropská politika se v posledních letech vychýlila příliš ve prospěch ekologických požadavků a my jen říkáme, že je potřeba dodržovat pravidla udržitelného rozvoje. To já nepovažuji za sprosté slovo. Je potřeba balancovat mezi ekologií, ekonomickou proveditelností a sociální únosností. Když tuto rovnováhu nenastolíme, tak to bude k ničemu, protože lidé nebudou ochotní obětovat živobytí ve prospěch vzdáleného cíle.

Nebude blamáž, až Spolu třeba vyhraje volby a vy se rozprchnete do svých klubů v europarlamentu?

Nebude. Máme dohodu, že každá strana se svobodně rozhodne, do jakého klubu vstoupí. My budeme dál pokračovat ve frakci Evropských konzervativců a reformistů. Naši partneři budou dál u evropských lidovců. V tom není problém.

Ropuchu jsem spolknout nemusel, kandidátka Spolu je jen kompromis

Problém je v tom, že dneska má většinu zelená levice. Až většinu získá pravice, tak určitě budeme s lidovci víc spolupracovat. A věřím, že máme šanci a tu zelenou levici porazíme, protože dopady jejich politiky na peněženky lidí jsou cítit už i v bohatém Německu nebo Nizozemsku.

Jak těžce jste se shodli na otázce, zda zachovat pro rozhodování v EU právo veta?

Shodli jsme se, že zrušení veta není v našem zájmu, protože například v otázce jaderné energetiky bychom si podřezali vlastní větev.

Zastáncem zrušení jednomyslnosti při rozhodování v bezpečnostních a zahraničních otázkách je Miroslav Kalousek, který možná bude na kandidátce za TOP 09. Jak se vám líbí představa, že budete kandidovat spolu?

To je věc TOP 09. Taky by se mi nelíbilo, kdyby nám říkali, kdo za nás nemůže kandidovat.

Taky říkali, že na kandidátce nechtějí Jana Zahradila.

V rámci dohody o sestavování kandidátek mají všichni nějaké domácí úkoly. My jsme si svůj splnili. Jan Zahradil sám oznámil, že kandidovat nebude. Byl červeným hadrem pro TOP 09. Lidovci také splnili svůj úkol. Pavel Fischer mi volal před uzavřením kandidátky, že svou kandidaturu stahuje, protože byl potenciálním skokanem. Teď musí splnit domácí úkol TOP 09, pokud ho nesplní, tak nedodrží dohodu a to bude mít své důsledky.

Fiala si neumí Kalouska představit na kandidátce Spolu

Máte dohodu, že tam nebude Kalousek?

To ne, je dohoda, že od určité hranice nebudou žádní skokani, a Kalousek by byl určitě skokanem.

Vláda čelí tvrdé kritice a objevují se hlasy, že by premiér Fiala měl některé ministry obměnit a tím zvýšit akceschopnost vlády. Vy jste i místopředsedou ODS, chystáte se na podobnou debatu?

Nebudu premiérovi přes média radit, jestli má restrukturalizovat vládu nebo ne. Ano, jsme v poločasu a sklízíme následky konsolidace veřejných rozpočtů, která se bohužel odložila o rok kvůli prezidentským volbám a předsednictví EU. Teď je to pro vládu složité, ale do dalších voleb jsou stále dva roky a je prostor vše zlepšit. Hlavně komunikaci.

Když Petr Fiala mluví na našich stranických sněmech a přejde od toho, co mu připravili na papírky, do osobního kontaktu, když čelí dotazům, tak najednou oživne a krásně to vysvětlí a má nakonec potlesk. Podle mě by měl tímto způsobem více komunikovat s českou veřejností. I další ministři by měli více vysvětlovat. Vláda udělala spoustu dobrých rozhodnutí v obraně, energetice nebo v zahraniční politice. Skvěle se vypořádala s ukrajinskými uprchlíky. Jen musí lépe komunikovat.

Když jim to dva roky nešlo, tak pochybuji, že se zničehonic zlepší.

To není otázka na mě, ale pokud chtějí uspět, tak by měli.

Ale problémů přibývá. Vše se zdražuje, lékaři stávkují, proti vládě demonstrují učitelé i další zaměstnanci.

Máme tu mladší generaci, která už vyrostla v dobrých časech. Naše země za posledních 30 let neuvěřitelně zbohatla a na to se rychle zvyká. A od toho je už jen krátká cesta k tomu, chtít méně pracovat a dostávat za to více peněz.

Zahradil byl červený hadr pro TOP 09 a nekandiduje, to samé čekáme u Kalouska

Nechci se ale někoho dot­knout. Máme analýzy, že v poměru k HDP jsme v Evropě na špici veřejných výdajů na zdravotnictví i školství. Víc peněz tam dávat už nejde a může se to vyřešit jen tak, že se tam naleje víc soukromých peněz. V tom jsme totiž úplně na konci. Počínaje tím, že se zvětší spoluúčast, a konče tím, že do toho pustíme více byznys. Pokud k tomu ale není vůle, tak se musí zlepšit organizace celého systému.

Vydrží podle vás Fialův kabinet?

Pět koaličních stran tu ještě nevládlo. To je hodně těžké, ale Petr Fiala má správnou ambici neskončit v polovině období. Naposledy dokázal premiér za ODS vést vládu celé čtyři roky někdy v polovině 90. let, a to byl Václav Klaus. Pak to vždy skončilo předčasně.

Teď má vláda ale velkou většinu ve Sněmovně, tak to snad dotáhnou do konce. Ale úspěch vlády se bude měřit na tom, co dokážou.

Jestli prosadí například nový stavební zákon. Co tam s tím Ivan Bartoš dělá? Je krásné mít v rámci Green Dealu velké plány, ale když budeme chtít stavět novou elektrárnu a stavební řízení bude trvat osm let, tak je vše marné.