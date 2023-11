Kalousek chce kandidovat za TOP 09 do Evropského parlamentu

„Musím mírně dojatě říct, že mě mile překvapilo velké množství nominací TOP 09 z regionů, abych kandidoval do evropských voleb. Je to masivní projev důvěry, který nelze odmítnout,“ uvedl Kalousek na síti X.

„Takže čert ví, jak to dopadne. Třeba jsou tu závazky, o kterých nic nevím,“ uzavřel.

Celoevropské volby do Evropského parlamentu proběhnou příští rok od 6. do 9. června. Nově zvolený parlament by měl být složen celkově ze 720 poslanců. Česká republika mezi nimi bude mít 21 zástupců.