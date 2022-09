Reklamy z pražských mostů už měly zmizet. Nyní se však hodí některým kandidátům do voleb

Právě tento most, stejně jako desítky dalších v metropoli, patří mezi ty, které si na základě historické smlouvy od města pronajímala reklamní společnost Czech Outdoor patřící do skupiny BigBoard, a na nichž by už od letošního března žádná reklamní konstrukce viset neměla. Vedení Prahy se totiž rozhodlo vloni v srpnu smluvní vztah vypovědět.

„Nevěděl jsem to, dozvěděl jsem se to někdy minulý týden. Kupovali jsme to přes agenturu s tím, že je to legální, takže to nyní řešíme s touto agenturou, zda to legální je nebo ne. Pokud se ukáže, že to není legální, tak ty billboardy necháme sundat,“ reagoval Prokop na dotazy Novinek, zda tuší, že jeho poutač je prakticky „černou reklamou“. Aktuálně si prý nechává zpracovat právní stanovisko. Volby jsou přitom už za dva týdny.