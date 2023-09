Rakušan: Šifrovaný telefon měly mé děti mezi hračkami. Nechávám si ho, kdyby někoho zajímal

„Je to telefon, který nepoužívám. V současné době mám telefon zabezpečený na vládě, to znamená jako ministr vnitra. Ten jsem použil všeho všudy asi jednou při nějakém cvičení NATO,“ dodal šéf hnutí STAN.

Telefon mu měl dát bývalý místopředseda STAN Stanislav Polčák. „Řekl, jaká je možnost komunikace, a v té chvíli jsem já řekl, že by to bylo vhodné, aby komunikace byla bezpečná,“ popisoval novinářům, jak se k telefonu dostal. Konkrétně měl používat systém CryptoCult, který nabízí společnost Circle Tech. V té má hlavní slovo exministr spravedlnosti Pavel Němec.

„Chtěl bych se zeptat pana Babiše, o čem se to tady bavíme. Není důležité, jakým telefonem kdo telefonuje, je důležité, s kým se bavíte a co řešíte. V tomto ohledu mám za svých 13 let v politice absolutně čisté svědomí a bylo by hezké, kdyby to mohli říct všichni politici,“ reagoval na to ministr.