Poslanci budou opět moci jednat i v noci, koalice se bojí obstrukcí

Poslanci přitom v úterý nemají v plánu jednat o nějak výrazně sporných zákonech. V úvodním kole by měli jednat například o rozšíření okruhu vozidel, na něž se vztahuje takzvané povinné ručení nebo o návrhu na regulaci prodeje kratomu a obdobných látek a zvýšení postihů za nezavedení léků v lékárnách do evidence.

Do závěrečného schvalování by mohla Sněmovna poslat předlohu, která mění odměňování obecních a krajských zastupitelů. Také by zákonodárci měli do třetího čtení poslat ústavní novelu, jež stanoví pevný termín pro senátní, krajské a obecní volby a zaručí stálejší senátní volební obvody.