Původní spotřební daň u nafty se zřejmě vrátí. Do prázdnin se to už ale nestihne

„Sliby této vlády mají váhu jako pápěří. Snížení spotřební daně u nafty vláda slibovala do konce roku, je 16. května 2023 a vláda posílá do Sněmovny novelu, která má vrátit ještě před prázdninami spotřební daň na původní hodnotu,“ řekla Schillerová.

Stanjura si následně povzdechl, že opozice nevyslyšela jeho prosbu, aby novela prošla zrychleně a zvýhodnění přestalo platit už od července. „Respektuji, že má někdo jiný názor, ale mohli jste ho projevit jinak, třeba to nechat projít devadesátkou a hlasovat proti. Změna mohla platit od 1.7. Kritizujete, že je to narychlo. Proč jste to nekritizovali, když jsme to zaváděli? Také to bylo narychlo. Kde jste byli? Najděte si fér argumenty, ať vás nemusím obviňovat z dvojího přístupu,“ konstatoval šéf státní kasy.