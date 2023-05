Poslanci chtějí vrátit daň z nafty, projednají i novelu zákoníku práce

Jednání Sněmovny začne ve 14 hodin. Zvýšení spotřební daně z nafty o 1,5 koruny na původní částku 9,95 koruny za litr chce vláda vzhledem k nynějšímu poklesu ceny tohoto paliva už od července. Původně měla úleva platit do konce roku.

V úvodním sněmovním kole by chtěl koaliční tábor probrat také novelu zákoníku práce, která upravuje práci z domova, kratší úvazky rodičů s menšími dětmi a práci na dohody.

Koalice se chce v úterý také opět pokusit o odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Dříve se jí to již třikrát nepodařilo kvůli zdržovací taktice opozice. Köpplovo odvolání doporučil sněmovní volební výbor kvůli střetu zájmů. Köppl tvrdí, že zákon neporušil, a proti případnému odvolání se hodlá bránit u soudu.

Před tím se ale očekává dlouhá diskuse o programu, a to kvůli konsolidačnímu balíčku a důchodové reformě, které ve čtvrtek představila vláda. Šéf SPD Tomio Okamura už avizoval, že se bude snažit navrhnout mimořádný bod, aby tato opatření Sněmovna probrala. Vláda ale upozorňuje, že návrhy jdou teprve do legislativního procesu a do dolní komory je chce přinést před letními prázdninami.