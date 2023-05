Příjem od státu hlásí skoro každý čtvrtý pirát

Až po upozornění Práva se přidal i předseda a ministr Ivan Bartoš. Šéf poslanců Jakub Michálek vysvětlil, že je to dobrovolné.

„Zakládání údajů do tabulky příjmů je obecně vzato dobrovolné,“ řekl Právu Michálek. „V poslaneckém klubu jsme se dohodli, že na tento systém naběhneme do konce dubna, pak bychom zvážili, jak to dále vztáhnout na další lidi,“ dodal.