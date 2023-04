Bartoš: Strategii na digitalizaci máme skvělou, s realizací je to horší

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Jak chce stihnou dohnat v digitalizaci Estonsko, které je na evropské špičce, jak stálo v předvolebním programu? ( 0:13)

Kdy nebudeme muset obíhat v Česku úřady a vyplňovat stále stejná data? (9:14)

Měl by se zakázat v Česku plošně TikTok? (24:09)

Odejdou Piráti z vlády? (31:11)

Jak je spokojený s vládní komunikací? (37:41)

Pane ministře, vy jste před volbami slibovali, že Česko v digitalizaci posunete na úroveň Estonska, které je na evropské i světové špičce. Zatím jste za rok a půl vlády představili Digitální a informační agenturu (DIA). Čeká se na e-občanku a e-dokladovku. Jak ale chcete dohnat do konce volebního období Estonsko, kde se většina úkonů dělá na pár kliknutí on-line?

Musíme se zaměřit na několik faktorů, jedním z nich je stále ještě připojení k internetu, což je kruciální pro rozvoj informační společnosti. To nás významně drží dole. Je tam šance v Národním plánu obnovy a budování koridorů, to je jedna ze zásadních věcí, která je předpokladem.

V digitální transformaci ale nemáme špatná čísla. Je hodně lidí, kteří používají nějaký typ identifikátoru, kterým přistupují ke službám státu. Máme poměrně robustní systém digitalizace, máme registry, síť Czechpointů… Základy máme. A právě zmíněná DIA je to, co u nás významně chybělo a co postavilo jiné státy do jejich úspěšné role.

Zeman podepsal zákon, který usnadní digitalizaci Domácí

Vznik DIA v Česku ale provázela silná kritika, a to například i ze strany poradce premiéra Zdeňka Zajíčka (ODS), který stojí za projektem zmíněných CzechPointů. Ten tvrdí, že by se mohly využít již stávající systémy, které by se daly propojit. A že vznik agentury není potřeba…

Nechci ideologický konflikt živit. Zdeněk Zajíček měl jinou představu, jak bude vznikat centrální silná instituce. My pokračujeme směrem, který byl již nastaven a který znamená rozdíl mezi státy, které to „daly“ a které zaostávají. Podle mě je toto zásadní změna.

Digitální a informační agentura (DIA) vznikla 1. dubna 2024 jako ústřední orgán státní správy zodpovědný za řízení digitalizace státu. Jejím prvním velkým projektem má digitální peněženka neboli eDokladovka, která bude sloužit pro identifikaci lidí prostřednictvím mobilu namísto plastového občanského průkazu. DIA má pod sebou správu a provoz základních registrů, provoz datových schránek, kontaktních míst Czech POINT nebo provoz portálů veřejné správy a občana. (ČTK)

Takže vy se spoléháte na to, že DIA, která funguje 20 dní, z České republiky udělá do konce volebního období zemi, kde občané nebudou muset obíhat úřady? Máte totiž i v programovém prohlášení, že data zvládnou obíhat úřady sama.

Ideální služba je taková, o které jako občan nevíte, protože proběhne na pozadí a pak jste pouze seznámen s výsledkem. Stát tuto ambici má. A právě DIA má řešit (potřebné) sdílení dat mezi úřady, na což bude mít své týmy.

Jenže realita je zatím taková, že jsme dlouhodobě na chvostu v Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI), který shrnuje ukazatele digitální výkonnosti v Evropské unii. A připomenu také, že jste na konci loňského roku dostal anticenu za pomalou digitalizaci. Takže jak dlouho bude trvat, než se propojí ty systémy tak, abychom nemuseli obíhat úřady a nemuseli zadávat znovu data, která už stát má?

Cenu jsem si byl i přebrat, což není úplně běžné, problémů české digitalizace jsem si vědom. Stát neumí například nakupovat či dělat veřejná výběrová řízení. Trvá to roky, lidé to také napadají. A než něco dostanete, tak je to třeba až pět let poté, co to mělo být na trhu. Takže i když máte dobrou vizi, tak si věci nenaprogramujete na koleni, většinou to soutěžíte. Služby ale na Portálu občana přibývají, jenom o nich lidé nevědí.

Ale jak dlouho bude trvat?

Spousta povinností vychází ze zákona daného resortu. A když se podíváte na propustnost Sněmovny, tak některé zákony tlačíme třičtvrtě roku a více. Myslím, že významným prvkem bude e-Dokladovka.

Já jsem člověk, který si moc nehraje s daty, tedy s deadlinem. Ten držím, dokud to jde

Ale jak dlouho to bude trvat, než skončí zmiňované obíhání úřadů? Například i na Ukrajině založíte firmu rychleji než u nás.

Legislativu na firmu za jeden den jsme předložili s Piráty v minulém období. Ptáte se ale obecně, a to nelze říct. Někde je rozvoj rapidní, třeba u ministerstva práce a sociálních věcí, někde je to složitější jako u ministerstva zdravotnictví. Myslím, že bychom měli za první volební období ambice naplnit. A spousta projektů je finančně vázána na Národní plán obnovy, kde se finalizace předpokládá do roku 2026.

A máte tedy připravený harmonogram? U vlády jste už rok a půl a před tím jste se na to několik let připravovali.

Tak ta představa, že máte projekty – jako opoziční strana – připravené v kapse, je úplně nerealistická. Víme, kam to chceme dotáhnout a kam by měly služby jít. A to se dotahuje skrz projekty. Česká republika má výbornou strategii, celkově má Česká republika spoustu výborných strategií, horší je to s realizací. DIA má na realizaci strategií dohlédnout.

Doufám ale, že naplníme maximum ze zákona o právu občana na digitální služby. To právě znamená, že pokud jednou jako občan svá data někde dáte a dáte souhlas k jejich využití pro další agendy, tak je nemusíte znovu vyplňovat.

Česko zaostává v budování chytrých digitálních měst Internet a PC

Národní kontrolní úřad ale v této souvislosti upozorňuje, že by se právě právo na digitální služby nemuselo stihnout do roku 2025, kdy má být uzákoněno. Tvrdí, že je tam spoustu úkonů, které s tím souvisí, naplánovaných až na poslední rok…

Již před tím, když se to schválilo za minulé vlády (Andreje Babiše – pozn. red.), jsme z opozice říkali, ať to nenechávají na poslední rok. Uvidíme. Já jsem člověk, který si moc nehraje s daty, tedy s deadlinem. Ten držím, dokud to jde a dělám opatření, aby se toho docílilo. Když teď řekneme, že to nedáme, tak sundáme nohu z plynu.

Nejpozději 1. 2. 2025 vstoupí v účinnost zákon 12/2020 Sb. o právu na digitální služby, tzv. digitální ústava. Ten dává občanům právo na to, aby veškeré úřední úkony a agendy, které je možné zdigitalizovat, byly vyřizovány elektronicky. Zákon byl v roce 2020 protlačen Sněmovnou za významné podpory současné vládní koalice. (ČTK)

(…) Ve své agendě ale jako občan Bartoš už ale skutečně nemusím chodit na úřad. Jak je to komfortní, to je otázka jiná. Služby, které využívám na denní bázi, mám ale dobře nastaveny a z mého pohledu jsou pohodlné.

Takže už to pro vás, pane ministře, není byrokratické peklo, jak o tom mluvíte sami v programu?

Tak procesy jsou pořád nastavené z minulého světa. Aby se něco stalo, tak musíte – byť ve virtuálním světě – sbírat na dokument razítka. Musíme výrazně zjednodušit zákony, na čemž se podílí náš ministr pro legislativu Michal Šalomoun.

Takže peklo trvá.

Po mně nikdo nechce občanku, nejsem si vědom, byť ji s sebou mám, že bych ji musel fakticky použít.

Jde mi spíše znovu o to obíhání úřadů a opakované zadávání dat, jestli tam to trvá…

Záleží, co musí člověk řešit. Spousta věcí ale na Portálu občana již je.

Já na TikToku nejsem. TikTok je čínský nástroj, kde jsou data předávána Číně

Měl by se v Česku zakázat TikTok?

Jsem proti plošným zákazům, jsem pro informované rozhodnutí člověka. Neměly by ho ale používat instituce. A je hraniční, když ho propagují politici.

Další tragická výzva na TikToku. V Ohiu zemřel třináctiletý chlapec Zahraniční

Narážíte na expremiéra Andreje Babiše (ANO)…

Proti němu mám asi konkurenční nevýhodu vůči mladé generaci, protože je tam hodně zastoupená. Já na TikToku nejsem. TikTok je čínský nástroj, kde jsou data předávána Číně.

Když ne zákaz, tak je ve hře větší osvěta?

My se snažíme. Je potřeba si ale uvědomit, že v České republice se digitalizace těší velké nedůvěře. Lidé mají hodně obavy o svoje soukromí. Stát ale na ta data dbá.

Nevím, jestli to bylo vidět nyní úplně u datových schránek…

Už jsem udělal kroky pro to, aby se to změnilo. Je důležité, aby se změnil princip. Tedy, že udělíte svolení, aby se jméno objevilo, nikoli abyste explicitně řekli, že nechcete, aby se tam objevilo. Chystáme také zákonné úpravy, které omezí množství zobrazovaných údajů.

Zeptám se ještě na roli Pirátů ve vládě. Jak to, že nejste tolik slyšet?

To si nemyslím.

V opozici jste byli slyšet ale více.

V opozici jsme poměrně hodně pracovali, i když se to ke konci kampaně neprotočilo v úspěch, ve který jsme doufali. Když se dívám na čísla viditelnosti Pirátů, což je měřitelný tím, kde kdo vystupuje, tak je to mýlka. Viditelnost Pirátů je vysoká, rozhodně vyšší než v opozici. Jenže rétorika je u opozice kritičtější a viditelnější. Naše pozice ve vládě i skrz to, co jsme prosadili, je v pořádku.

Takže to není tak, že se chcete schovat ve vládě, která je podle průzkumu CVVM podle lidí nejhorší od doby Petra Nečase?

V komunální kampani jsme měli heslo ‚Odvahu dělat, co je správné‘. A ta situace není lehká, už před volbami – a to jsme nevěděli, že bude válka – jsem říkal, že bude muset vláda provést zemi kritickým obdobím. Bude to těžké.

Fialova vláda je nejhorší od Nečase, myslí si lidé Domácí

Spekuluje se ale, že odejdete alespoň rok před volbami z vlády.

Není to tak, že kdo uteče, ten vyhraje. Je důležité plnit to, s čím nás lidé zvolili. Musíte najít řešení, které bude přínosem. Pak jsou ale pro nás červené linie, kdyby například země chytala trajektorii ala Polsko či Maďarsko. Ale to věřím, jak znám své koaliční partnery, že nehrozí.

Musím ale říct, že po volbách panovala u Pirátů skepse, od té doby se ale stalo tolik věcí. Trvale jsme v průzkumech druhá nejsilnější vládní strana (po ODS – pozn. red.). A myslím, že naše práce ve vládě je naše kampaň.

Komunikace se dá zlepšovat a někde se to prostě nepovedlo. To přiznám.

Jste spokojení, jak vláda komunikuje uvnitř? Ze strany vašich pirátských kolegů zaznívá, že koalici válcuje ODS.

Tak když máte premiéra, tak jste vždycky viditelnější.

Takže jste spokojený s komunikací? I jak vláda komunikuje s veřejností v souvislosti s chystanými reformami?

Uvnitř je vzájemná komunikace v pořádku.

A navenek?

To je těžké říct, kéž byste se mohli zavřít, pracovat a potom odvykládat to, co jste vymysleli. Od momentu, kdy něco začneme řešit, po moment, kdy se to předloží, tak vždy delší doba znamená, že někdo může poslat bombu do médií.

Tam vidím deficit, je potřeba na tom stále pracovat. Komunikace se dá zlepšovat a někde se to prostě nepovedlo. To přiznám.