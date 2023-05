Prezidenta Pavla zradila při sportu na Vysočině křeč v noze

„Chtěli jsme vidět, jak vypadá inkluze v jiném gardu. Jak začlenit, či nezačlenit, děti s různou formou postižení do vzdělávacího systému tak, aby to bylo pro ně co nejvýhodnější. Jako se vším se ukazuje, že stoprocentní inkluze také není dobrá, protože některé děti opravdu potřebují speciální péči. Přestože to mnohdy není pro rodiče úplně komfortní, měli bychom mít na zřeteli zájem dětí. V této škole se cítí velmi dobře, měl jsem z toho mimořádně dobrý pocit,“ pochválil školu prezident s dovětkem, že takových zařízení by určitě mělo být více.