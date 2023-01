Překonala rakovinu. Banka jí kvůli tomu k hypotéce napařila nejvyšší úrok

To zamrzlo ve chvíli, kdy paní Hana doložila požadovaný výpis ze zdravotní dokumentace, kde bylo uvedeno, že před třemi lety prodělala onkologické onemocnění. „Přestali se ozývat. Na vyjádření jsem čekala měsíc a nakonec řekli, že mě nepojistí. To byla obrovská rána. Vůbec jsem s tím nepočítala,“ svěřila se.

Evropský parlament loni v únoru přijal usnesení, ve kterém jasně říká, že všechny členské státy musejí do roku 2025 zaručit právo „být zapomenut“ všem evropským onkopacientům, a to „deset let po ukončení jejich léčby a nejpozději pět let po ukončení léčby pacientů, jejichž diagnóza byla stanovena před dosažením věku 18 let“. To by sice paní Haně nepomohlo, neboť diagnózu měla z roku 2018, ale mnohým jiným ano.