Návrh na mimořádné odpuštění úroků za daňové nedoplatky schválila vláda

„Pomůže to zbavit se starých dluhů. Je to dobré a důležité opatření,“ přiblížil po jednání kabinetu premiér.

Mimořádné odpuštění příslušenství daně bude určeno pouze pro fyzické osoby, kterým dluh na daních vznikl do září 2022. Podmínkou je, že v období od 1. července do 30. listopadu zaplatí dlužnou daň a zároveň formálně požádají o odpuštění úroků a penále. U dlužných částek vyšších než 5000 korun bude možné požádat o rozložení do čtyř splátek, kdy první bude uhrazena do konce letošního listopadu a následující tři v roce 2024.