Představí Spolu vlastního kandidáta na Hrad, nebo někoho podpoří?

Prezidentské volby se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku, tedy za zhruba tři měsíce. Koalice Spolu se již několik měsíců zpět netajila tím, že by ráda do klání o prezidentskou funkci vyslala svého kandidáta, zatím však žádné jméno nepadlo. To by se však mohlo změnit na úterní tiskové konferenci v Brně.