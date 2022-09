V duelu s Babišem by vyhrál Pavel. Stoupá podpora Nerudové

Podle srpnového volebního modelu agentury Median by do druhého kola prezidentské volby postoupili z prvního místa Andrej Babiš a s ním Petr Pavel, třetí by pak skončila Danuše Nerudová. I když Babiš vede, v duelu s Pavlem by ve druhém kole podle průzkumu prohrál. Babiš ale zatím kandidaturu neoznámil.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Petr Pavel

Článek Podpora Babiše podle modelu mírně klesla na 23,5 procenta, zatímco Pavlova lehce stoupla na 22 procent. V druhém kole by ve vzájemném duelu zřejmě vyhrál Pavel. „Na základě rozhodnutých voličů, kteří by přišli k volbám, má vyšší podporu Petr Pavel (58 procent). Pro Andreje Babiše se vyslovilo 42 procent rozhodnutých respondentů,“ konstatovala agentura. Více než pětina respondentů však zatím neví, zda a koho by ve druhém kole volila. Za Babišem a Pavlem s odstupem následuje Danuše Nerudová s podporou 11,5 procenta. „Podpora Danuše Nerudové od minulého šetření výrazně vzrostla,“ uvedla agentura s tím, že téměř tři čtvrtiny jejích voličů tvoří ženy. Následují odborový předák Josef Středula (7,5 procenta) a senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer (oba shodně 6,5 procenta). V modelu figuruje i senátorka Miroslava Němcová (3,5 procenta), exprezident Václav Klaus (3 procenta), podnikatel Karel Janeček (2,5 procenta), hudebník Michael Kocáb a pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová (oba shodně 2 procenta). Anketa Máte v úmyslu jít k prezidentským volbám? Ano 90,8 % Ne 7,7 % Rozhodnu se na základě kandidátů. 1,5 % Celkem hlasovalo 65 čtenářů. Babišův volební potenciál je podle modelu 31 procent, Pavlův 34,5 procenta. S odstupem následují Fischer (21 procent), Nerudová (19,5 procenta) a Hilšer (19 procent). Agentura zároveň uvedla, že téměř polovina (49,7 procenta) respondentů si je jista účastí, ale neví, koho bude volit. Jasno má 36,1 procenta dotázaných. Volební účast by dosáhla 63 procent. Průzkum probíhal od 1. do 31. srpna a zapojilo se do něj 1003 respondentů.