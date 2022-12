Pražské ANO má podmínky pro Spolu

Do jednání půjdou s několika požadavky. „Budeme mít obsahové podmínky, např. návrh na řešení energetické krize ve vztahu k Pražské plynárenské nebo řešení kapacit středních škol. Další detaily sdělíme až vyjednavačům,“ dodal Nacher. Věří, že menšinová vláda by měla být na určitý čas a že výhledově vznikne většinová vláda, do které vstoupí i ANO.

Menšinová vláda Spolu podporovaná ANO by byla velice nestabilní a těžko by prosazovala program, protože bude mít většinu jednoho hlasu. „Navíc být závislý na nevypočitatelných političkách, jako je Hana Marvanová (Spolu) nebo Radmila Kleslová (ANO), by bylo politické šílenství,“ řekl Právu jeden ze zastupitelů z koalice Spolu.

„Pokud by to bylo pouze Spolu s podporou ANO, tak to zjevně nepodpoříme,“ řekl Právu. Zcela to odmítá lídr STAN v Praze Petr Hlaváček. „Pražská koalice, která by se jakkoliv opírala o hlasy ANO, by odporovala předvolebním postojům STAN a nebyla by cestou k funkční vládě Prahy,“ uvedl.