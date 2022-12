Pražskou vládu s podporou ANO jasně odmítl jen Rakušan

Pro většinu celostátních lídrů vládních stran byl úterní krach vyjednávání o pražské radě překvapením. Vzájemně se obviňovali, kdo za nedohodu může. Jedině celostátní vedení STAN ale jasně řeklo, že Starostové nevstoupí do pražské vlády Spolu a ANO ani do menšinové vlády, kterou by ANO podporovalo.

Foto: Petr Hloušek, Právo Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)