Zhrzený Hřib míří v Praze do opozice. Spolu bude jednat o menšinové radě

Končící primátor Zdeněk Hřib tak se svými stranickými kolegy a hnutím Praha Sobě, s nímž po volbách Piráti vytvořili Alianci stability, zamíří s největší pravděpodobností do opozice.

Koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, která v Praze v zářijových komunálních volbách zvítězila, téměř dva měsíce usilovala o vytvoření městské rady na bázi vládního půdorysu, tedy chtěla přizvat ještě Piráty a hnutí STAN. Avšak jednání se kvůli nejrůznějším požadavkům ze strany Pirátů a neochotě jít do rady bez Prahy Sobě dostala do patové situace.

Spolu se v úterý sešlo s Piráty a navrhlo jim znovu uspořádání v radě, konkrétně by jedenáctičlenná rada měla být rozdělena v poměru tři křesla pro ODS, dvě pro TOP 09, po jednom pro lidovce a hnutí a STAN. Pirátům by měla připadnout čtyři křesla. To je o jedno víc, než měli v uplynulém volebním období. Nabídnuté posty se měly vztahovat k „silovým“ resortům, jako jsou například doprava či majetek.