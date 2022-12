ANO menšinové vládnutí Spolu v Praze podpoří. Do konce února

Hnutí ANO je v Praze ochotné podpořit menšinovou radu koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) jen do konce února. Poté by Spolu podle předsedy zastupitelského klubu hnutí Patrika Nachera mělo sestavit většinovou radu. Nacher to řekl ČTK.

Foto: Jan Handrejch, Právo Šéf hnutí ANO v Praze Patrik Nacher