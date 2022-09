Právníci: Daňová retroaktivita je neobvyklá, ale vyloučena není

Odborníci, které Právo oslovilo, zatím krčí nad návrhem daňové retroaktivity rameny. „Záleželo by asi na míře výjimečnosti. Jde o to, jak moc se doba, ve které žijeme, vymyká běžným postupům,“ řekl Právu ústavní právník Jan Kysela.

Zdrženlivý ÚS

Ten připomněl, že Ústavní soud se už v minulosti stavěl k návrhům, které obsahují retroaktivní prvky, zdrženlivě. „Záleží ale také na tom, kdy se zákon přijme, a pak čarovat s tím, kdy daňová povinnost vlastně vzniká. Nabízí se, aby firmy ve chvíli, kdy daňový rok začíná, věděly, jaké daně na ně dopadnou,“ řekl.

„Zřejmě by to mohlo projít, vzhledem k tomu, že toto je výjimečná situace. Ale je správné se nad tím přinejmenším zamýšlet, než někdo, obrazně řečeno, do tohoto těla řízne,“ uvedl Kysela.

Daň z nadměrných zisků bude na tři roky, tvrdí ministr Domácí

Podle ústavního právníka Jana Wintra by roli hrála vnitrostátní podoba, ale i úprava v EU. „Ústavní soud střeží, aby daně nebyly retroaktivní, ale asi lze přijít na případy, kdy retroaktivitu připustil,“ řekl ­Právu.

„V judikatuře ÚS je zvláštní věta, že pravá retroaktivita je možná v situaci, kdy povinnost, která se zpětně uplatňuje, existovala už dříve alespoň jako morální povinnost,“ řekl. „Je to kontroverzní myšlenka, mohla by ale platit na situaci, kdy mimořádný zisk vyplývá ani ne tak z činnosti firmy, ale okolnostmi na trhu. Ale argumentovat takto je problematické,“ uvedl.

„Evropský soudní dvůr by byl zřejmě benevolentnější a retroaktivitu by připustit mohl. EU by si musela umět retroaktivitu obhájit, mít silné důvody,“ doplnil.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) se k návrhu vyjad­řovat nechtěl. „Zatím není žádný návrh na stole,“ vzkázal Právu přes mluvčího Vladimíra Řepku.