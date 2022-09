Daň z nadměrných zisků bude na tři roky, tvrdí ministr

Vláda chce zavést daň z neočekávaných zisků, tzv. windfall tax, nejspíše na tři roky, původně se přitom hovořilo pouze o dvou letech. Týkat by se přitom mělo nejspíše trojice sektorů, platit by měla od 1. ledna 2023. V neděli v České televizi to uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Článek „Asi tam bude (daň) tři roky,“ řekl ministr Stanjura. Dále připustil, že vedle firem vedle energetických firem a bank by se mohla týkat ještě petrochemie. Jasněji by mělo dle Stanjury být po středečním jednání vlády. „Bude platit od 1. ledna 2023. Z ústavně-právních důvodů nemůžete zavést daň z příjmu za období zpětně,“ doplnil ministr. Síkela: Evropskou dohodu pocítí lidé v rozpočtech nejpozději 1. ledna Domácí Stanjura také odhadl, že by to ročně mohlo přinést do státní kasy zhruba 50 až 60 miliard korun. „Na kompenzace, které jsou u podnikatelské sféry potřeba, potřebujeme i nové zdroje,“ zdůvodnil. Ministr již dříve poukázal na zisky bank plynoucí z rostoucích úrokových sazeb. Energetické firmy zase těží ze zvyšování cen energií podpořeného ruskou invazí na Ukrajinu. Banky i energetické společnosti v prvním pololetí oznámily výrazný nárůst zisků. České společnosti platí ve většině případů 19procentní daň z příjmů. Výběr daně z příjmu právnických osob v roce 2021 meziročně stoupl o 20,8 miliardy na 129,1 miliardy korun.