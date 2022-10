Praktika si lze pozvat domů i k očkování

„Je to výkon, který jako lékař musím poskytovat, mám ho nasmlouvaný. Nemohu říct, na rozdíl od ambulantního specialisty, že na návštěvy nejezdím, to nelze. V indikovaných případech na tu návštěvu jet musím,“ řekl Právu Šonka. Pacient si musí návštěvu lékaře u sebe doma vyžádat a musí také splnit určitá kritéria. „Měl by to být člověk, který není ve stavu, aby mohl být vyšetřen v ordinaci právě z důvodu špatné mobility nebo jinak špatného zdravotního stavu. Často jsou to lidé, kteří jsou v posledních stadiích závažných onemocnění, například onkologických nebo kardiovaskulárních,“ vysvětlil Šonka.