Chřipka může udeřit silně. Očkujte se raději už teď, doporučují lékaři

Ministerstvo zdravotnictví proto spouští mediální kampaň, která se má objevit i v ordinacích lékařů a lékárnách. Cílem je rozbořit široce zakořeněný mýtus, že chřipka je jen „horší nachlazení“. Po dvouleté odmlce by navíc mohla být významně horší než dřív, navíc doprovázená epidemií covidu.

„Optimální čas k očkování proti chřipce je říjen a listopad, u vysoce rizikových polovina října,“ řekl epidemiolog Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Jan Kynčl. „Je to proto, aby byla hladina protilátek na dostatečné úrovni ještě v období vysoké cirkulace viru. Obvykle bývá vrchol chřipkové sezóny v únoru, tak aby to vydrželo šest měsíců,“ vysvětlil. Dodal, že chřipka je mnohem závažnější než běžné nachlazení.

Společná vakcína proti chřipce i covidu se letos už nestihne Domácí

Epidemiolog Rastislav Maďar očekává letos nejhorší chřipkovou sezónu za několik let. Vychází ze situace na jižní polokouli, kde už zimu měli a vývoj chřipky tam předznamenává budoucí vývoj v Evropě. Obavy má ze souběhu chřipky a covidu. „Může to způsobit těžší průběh nemoci i u nerizikových jedinců,“ uvedl pro ČTK.

Obě vakcíny zároveň

Nejúčinnější ochranou je prevence. Důvod, proč se očkovat, je stejný jako u covidu. Vakcína neochrání před nakažením, ale snižuje riziko vážných komplikací, hospitalizace a smrti. V Česku onemocní každoročně chřipkou statisíce lidí. I proto se proti ní přeočkovává každý rok jednou dávkou upravené vakcíny na očekávané mutace viru. Podle některých odborníků k tomu dojde i u covidu, který začíná s ochlazením opět sílit.

Rozdíly chřipky a nachlazení Nachlazení začíná ucpaným nosem, rýmou a bolestí v krku. Stav se obvykle rychle zlepšuje. Chřipka začíná náhle, projevuje se horečkou, zimnicí, bolestí hlavy, kloubů a svalů nebo výraznou únavou. Lidé bez zdravotních omezení se obvykle uzdraví do týdně, únava ale může přetrvat dva až tři týdny. Podrobnosti na www.ockovani-chripka.cz

Rizikovým skupinám se doporučuje, aby se nechaly očkovat proti oběma nemocem. „Cílové skupiny jsou velmi podobné těm, které by měly být očkovány proti covidu-19. Prioritně by to měli být všichni nad 65 let,“ řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Dále zmínil klienty lůžkových zdravotnických a sociálních zařízení, pa- cienty s onemocněním srdce, cév, ledvin a plic, diabetiky a osoby s oslabenou imunitou.

Odbýt si to mohou při jedné návštěvě u lékaře, kdy do jednoho ramene dostanou posilující dávku proti covidu a do druhého proti chřipce. Nežádoucí účinky se podle něj objevují spíše výjimečně. „Zájem se zvyšuje. Lidé si to vyzkoušeli a zjistili, že se nic hrozného neděje. V mé ordinaci je ale více lidí, kteří chtějí dostat očkování odděleně. Je to něco, na co si budeme ještě chvíli zvykat,“ doplnil Šonka pro Právo.

Nad 65 let zdarma, pro děti je sprej

Pro zmíněné skupiny je očkování zdarma, proplácí ho pojišťovna. Mladší na něj mohou dostat příspěvek několik stokorun až 2000 korun. Samotné očkování stojí kolem 500 až 600 korun včetně aplikace. Provádí ho obvykle praktik, který si vakcíny předem objednává. Do Česka se letos dostane zhruba milion dávek vakcíny proti chřipce.

Dominantním virem vedle koronaviru se v ČR stává chřipka Koronavirus

Pro děti do 17 let je dostupná bezbolestná nosní vakcína Fluenz Tetra, která se podává ve formě spreje do nosu. I na tu pojišťovny přispívají, jedna dávka stojí do 684 korun. Děti patří k nejčastějším přenašečům onemocnění. Epidemiolog Kynčl upozornil, že očkování proti covidu nechrání před chřipkou a naopak.

Česko je ve srovnání s jinými státy EU na chvostu v proočkovanosti obyvatel proti chřipce. Podíl očkovaných seniorů nad 65 let je bezmála 24 procent. Podle Světové zdravotnické organizace je ideál 75 procent. Nejčastějším důvodem, proč senioři odmítají očkování, je, že nemívají chřipku, necítí se jako ohrožená skupina nebo nevěří, že je očkování ochrání.