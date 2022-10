Čtvrtou dávku proti covidu dostal ministr Válek v Ostravě

Ještě před tím obhajoval podzimní očkovací kampaň, kterou ministerstvo zdravotnictví spustilo. Ujistil, že nikomu nebude nic nařizovat, očkováním nic podmiňovat a ani nikdo nebude za to, že se nenechá očkovat, trestán. Nicméně věří, že ti, co patří do rizikových skupin, si pro posilující dávku dojdou. „Je to ten nejlepší způsob, jak se chránit proti závažnému průběhu onemocnění či zbytečnému úmrtí,“ poukázal.