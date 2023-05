Pomáhal Babišovi a radí Havlíčkovi. Poslanci odvolali Daniela Köppla z vysílací rady

O odvolání Köppla z rady chtěli poslanci jednat už třikrát, nikdy se jim to ale nepodařilo, protože opozice jednání zdržovala. V úterý si tak poslanci jednání o odvolání zařadili jako pevný bod na pořad schůze na 18. hodinu.

„Lidé by měli vědět, že pravidla platí pro všechny,“ prohlásila Richterová už před minulou schůzí.

Podle zástupců ANO je to „nehorázné“. „Rozumím, když odvoláte nějakého politika, třeba poslance. Něco jiného je, ale pokud máme odvolávat nepolitiky z odborných funkcí, kteří se do slova a do písmene provinili pouze tím, že s spolupracují s nějakou politickou stranou,“ rozčílil se na plénu Havlíček.