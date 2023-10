Policista: Útoky Hamásu nevylučuji i mimo Izrael

Česko by se nemělo aktivně zapojovat do konfliktu v Izraeli a Gaze, protože by to mohlo zvýšit bezpečnostní riziko přímo v tuzemsku. Právu to řekl ředitel Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Břetislav Brejcha.

Foto: Mohammed Salem, Reuters Pohled ukazuje domy a budovy zničené izraelskými údery ve městě Gaza, 10. října 2023