Lipavský: Podporujeme právo Izraele se bránit. Neznamená to ale, že neuznáváme legitimní aspirace Palestinců

Podporujeme právo Izraele se bránit, uvedl ve středu ráno na tiskové konferenci ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) poté, co zemi v úterý navštívil. Zároveň zdůraznil, že to neznamená, že by Česko neuznávalo „legitimní aspirace“ palestinského lidu. Hamás jim ministra ale nabízí jen teror a krveprolití.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).