Prezident po devíti letech v Senátu. Zeman by ho nechal vyhladovět

Prezident Petr Pavel přišel ve čtvrtek do Senátu. Je to první ústavní instituce, kterou ve funkci navštívil po své inauguraci. Do horní komory zavítala úřadující hlava státu poprvé po devíti letech, Miloš Zeman tam byl naposledy v roce 2014. Pavel k senátorům pronese dopoledne projev.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Prezident Petr Pavel (vlevo) s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS)