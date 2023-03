Být prezident? Je to fajne, řekl Pavel v Ostravě

Poté, co se prezident během dne vyjádřil pozitivně k možnosti snížení volebního práva na 16 let věku, i večer v Gongu pokračoval v projevování sympatií mládeži, která má podle něj často větší společenský rozhled, než si starší generace připouští.

„Jsem rád, že mám možnost se zastavit na středních školách a univerzitách. Potvrzuje se mi to, že mladá generace se rozhodně nedá označit tak, že by neměla zájem o to, co se děje,“ řekl.

Názor, že se mladí pořád sedí na sociálních sítích a nic jiného je nezajímá, označil za zjednodušující.

„Ti, kteří to říkají, si neuvědomují, že mladí na sociálních sítích sledují a probírají to, co my sledujeme z jiných zdrojů. Několikrát mě překvapilo, že studenti ve školách řekněme v odlehlejších částech země mají přehled o tom, kdo z politiků se k jakému problému staví. Dost často jsem nabyl dojmu, že mají větší zájem o dění a přehled než generace jejich rodičů,“ řekl Pavel.

Kritika výuky novodobé historie

I proto se Pavlovi nelíbí, že ve školách často zaostává výuka novodobé historie, to by se podle něj mělo změnit. „Je těžké chtít od mladé generace, aby se orientovala v tom, co se děje, když jsme jim neřekli, co se dělo posledních čtyřicet let,“ řekl Pavel.

Foto: Aleš Honus Zaplněný sál Gongu

Vzdělání přitom prezident označuje za jednu z hlavních priorit, které by měla Česká republika mít.

„Je mnoho zemí, které pochopily, že vzdělání je strategickou prioritou. Je opravdu nejvyšší čas, abychom ke vzdělávání přistoupili trochu jinak, abychom mu dali prioritu, kterou má mít, a abychom mu dali zdroje, které si zaslouží,“ řekl Pavel.

Babiš mě překvapil tím, že mě ničím nepřekvapil

Setkání s občany, které moderovali Dan Konczyna a Kateřina Huberová, mělo velmi pozitivní a odlehčený náboj.

Debata se točila nejen kolem školství, ale také kolem ruské agrese na Ukrajině. I přes vážná témata občas Petr Pavel několikrát přidal k dobrému nějaký vtípek, který rozesmál publikum.

Velký aplaus si vysloužila například Pavlova odpověď na otázku, jaké to je být prezident. „Je to fajne,“ řekl bez zaváhání.

Publikum pobavil také odpovědí na otázku, čím ho v prezidentské kampani nejvíce překvapil jeho konkurent.

„Volební tým Andreje Babiše mě nejvíce překvapil tím, že mě ničím nepřekvapil,“ uvedl. Zároveň konstatoval, že největší utrpení pro něj představovaly televizní debaty.

Velké pobavení publika vzbudil i dotaz, zda prezident nenavrhne svátek Petra a Pavla za státní svátek. „Jako svědomitý hospodář musím konstatovat, že každý státní svátek stojí hodně peněz, takže určitě ne,“ řekl Pavel.

S Pleskotem se potká v pátek

Vítkovická aula Gong, kde Pavel debatoval s občany, vznikla podle návrhu renomovaného architekta Josefa Pleskota, který spolupracuje na obnově celé rozsáhlé oblasti Dolních Vítkovic.

Právě Pleskotovo jméno prezident zmínil v souvislosti s tím, že by s tímto architektem mohl spolupracovat na změnách týkajících se Pražského hradu. Pavel v Ostravě řekl, že se chce s Pleskotem setkat už tento pátek a dohodnout s ním možnosti spolupráce.