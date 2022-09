Pirát Michálek: Ceny energií jsou šílené. S pomocí musíme kopnout do vrtule

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Považuje odchod šéfa ÚZSI Petra Mlejnka za výsledek Pirátského angažmá? (0:18)

Chtěl by se stát šéfem Pirátů? (4:48)

Nevadí mu, že jako člen antikorupční strany braní hnutí STAN? (12:26)

Prospělo by Pirátům odejít z vlády? (17:55)

Dělá vláda v době energetické krize dost? (21:59)

Skončí vláda, když nevládne energetickou krizi? (31:22)

Jako poslanecký klub jste přijali v minulých dnech usnesení proti šéfovi Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petru Mlejnkovi, ten sám nakonec ve středu oznámil rezignaci. Považujete to za výsledek vašeho angažmá?

Je to jeho rozhodnutí, které usnadňuje vládě její fungování. Zda je to výsledek našeho názoru, který jsme decentním způsobem sdělovali, tak to netuším.

Nepodrazili jste tím nohy vládě v době, kdy musí řešit energetickou krizi?

Myslím, že ne. Spousta lidí nám psalo, že je potřeba se prát za to, aby na důležité funkce šli důvěryhodní lidé a nebyl tam škraloup z nepříjemné kauzy s (obžalovaným podnikatelem Michalem) Redlem, která doléhá na celou vládu. A dokonce (místopředsedkyně Sněmovny Olga) Richterová mi říkala, že ji zastavovali lidé na ulici a děkovali jí. Byl to správný krok, který posílil důvěryhodnost naší vlády.

Politika je místo, kde je moc i peníze. To přitahuje spoustu šíbrů. A je potřeba, aby se s tím politické strany vypořádaly.

Stále jste šel proti vládě, kde je ministrem i váš předseda. Máte ambice ho v čele strany vystřídat?

Ježíš, to fakt ne. A navíc myslím, že já i pan předseda Bartoš jsme byli v určité míře ve shodě.

Věříte panu Rakušanovi ve výběru nového šéfa ÚZSI, že zvolí dobře?

Musím, nic jiného mi nezbývá. Věřím všem členům vlády, proto jsem i hlasoval pro důvěru vlády.

Takže je to pro vás uzavřené?

Ano, uzavřeli jsme to, což považuji za pozitivní. Díky tomu se na tom ani opozice při jednání o vyslovení nedůvěry vládě nemohla točit.

Vláda má stále důvěru Domácí

I když jsem se bavil, když ve Sněmovně expremiér Andrej Babiš (ANO) mluvil o organizovaném zločinu, jelikož on sám má od 12. září soud kvůli tomu, že byl (podle obžaloby, pozn. red.) součástí skupiny, která nelegálně vylákala dotace.

Není ale logické, že spojuje STAN a organizovaný zločin? Kvůli prokázaným kontaktům aktérů kauzy Dozimetr s pány Petrem Hlubučkem, Petrem Gazdíkem, Stanislavem Polčákem…

To jsou věci, které se budou dít. Politika je místo, kde je moc i peníze. To přitahuje spoustu šíbrů. Ale je potřeba, aby se s tím politické strany vypořádaly. Pokud se tedy ukáže, že je tam někdo podezřelý, kdo to nedokáže vysvětlit, tak by měl přijmout odpovědnost.

Bráníte hnutí, které má kauzu za kauzou. To vám jako straně, která se prezentuje jako antikorupční, nevadí?

Myslím, že je nebráním. Popisuji realitu, jaká je. Samozřejmě, nejsem z toho nadšený, poškozuje to vládu. Ale naše partnery se snažíme vést k tomu, aby se ke kauzám postavili čelem.

A jaká je to vizitka pro vás, když jste se STAN šli v koalici v loňských volbách do Sněmovny?

Když se na to podíváte pozorně, tak v Praze, kde byl ten problém, jsme s nimi do voleb nešli. Tam šla TOP 09, my jsme šli samostatně.

Jaké jsou tedy nyní vztahy Pirátů s hnutím STAN?

Jako v každém vztahu se to vyvíjí. Vztah se změnil tím, co vyšlo najevo v průběhu kampaně. My, Piráti jsme ale bojovníci a bojujeme s tím, co máme, tedy i s překroužkováním (voliči ve sněmovních volbách hromadně kroužkovali na společných kandidátkách koalice Pirátů a Starostů zástupce STAN, Piráti kvůli tomu obhájili ve Sněmovně jen čtyři mandáty, pozn. red.) . Spolupráce na úrovni předsedů klubů ale funguje velmi dobře.

Prahu řídíme správně, prohlásil Hřib. Piráti zahájili ostrou fázi kampaně Komunální volby

Mluvilo se o tom, že Piráti odejdou z vlády poté, co na konci roku 2022 skončí české předsednictví Radě EU. Je to opravdu na stole?

Vůbec to nebylo na stole. A i kolegům by se těžko hledali lepší nominanti na ministerstva, než jsou Ivan Bartoš, Jan Lipavský a Michal Šalomoun.

Můžete to vyloučit?

Podle mě je to absolutně mimo mísu.

Neprospělo by vám to ale? Důvěra vlády je 28 procent, některým koaličním stranám klesá i podpora v předvolebních průzkumech. A vy máte čtyři poslance, takže to na vás úplně nestojí.

Prospělo, ale nejsme prospěcháři. To je i náš brand (naše značka - pozn. red.). Chápu, že to může znít jako fráze, ale děláme to pro lidi. Chceme udělat maximum, abychom se dostali z krize. Myslím, že nikomu neprospěje se chovat jako prospěchář. Primární je se rozhodnout udělat to, co je správné. My se dali na vojnu, musíme bojovat.

Myslím, že musíme kopnout do vrtule, pokud jde o rychlost v pomoci s energiemi. Musíme pro ty, kteří jsou nejvíce ohrožení, najít ekologické a ekonomické řešení.

Blíží se zima, lidem přišly vyšší zálohy na energie, bojí se. Dělá vláda a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dost?

Zálohy na plyn a elektřinu jsou šílené. Pokud lidé nemají naspořeno a nemají tepelné čerpadlo, tak jsou v těžké situaci. To bereme velmi vážně, proto jsme celkově schválili pomoc ve výši 177 miliard korun.

Na Václavském náměstí žádalo demisi vlády 70 tisíc demonstrantů Domácí

To říká premiér Petr Fiala (ODS) a další ministři často. Postavíte se ale jako člen Pirátské strany za pana Síkelu, proti kterému roste kritika?

Síkela se připravuje na zásadní summit (ministrů EU zodpovědných za energetiku - pozn. red.). Musíme udělat všechno proto, aby pro Českou republiku vyjednal nejlepší deal (obchod – pozn. red.). Nemůžeme ho teď oslabovat tím, že bychom ho kritizovali. Kouká se na nás celá Evropa, takže nebudu určitě útočit na pana Síkelu.

Ale myslím, že musíme kopnout do vrtule, pokud jde o rychlost v pomoci s energiemi. Musíme pro ty, kteří jsou nejvíce ohrožení, najít ekologické a ekonomické řešení.

Které by mělo být na úrovni Evropské unie…

Musíme tam řešit zastropování (cen energií, pozn. red.). Ale máme plán B, pokud nevyjde řešení na úrovni Evropské unie.

Plán B je, že se zastropují ceny pouze u nás?

Ano.

Kdy?

Teď bude summit EU, a pokud to nevyjde, musíme zastropovat ceny u nás. Byla by ale chyba dávat nějaké termíny, musíme reagovat na to, jaká bude situace.

Nemá smysl se bavit o tom, zda bude vláda pokračovat nebo ne. Mně to může být jedno, můj plat není závislý na tom, jestli vláda je, nebo není. Toho se nebojím, bojím se toho, aby se situace ještě nezhoršila.

Sám jste říkal, že by měla vláda „kopnout do vrtule“. Nebojíte se, že když se vám zima nepodaří, tak jako vláda skončíte?

Nebojím, bojím se toho, jak se bude vyvíjet situace. Vypadá to, že bude válka (na Ukrajině) pokračovat či dokonce eskalovat, což může ještě zamíchat kartami.

Nemá smysl se bavit o tom, zda bude vláda pokračovat nebo ne. Mně to může být jedno, můj plat není závislý na tom, jestli vláda je, nebo není. Toho se nebojím, bojím se toho, aby se situace ještě nezhoršila.

Ale asi nechcete, aby v Česku opět vládlo opoziční hnutí ANO.