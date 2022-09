Prahu řídíme správně, prohlásil Hřib. Piráti zahájili ostrou fázi kampaně

„Nepřišlo nám vhodné dělat pompézní akci, politici by měli začít u sebe,“ zahájil ostrou fázi kampaně šéf Pirátů Ivan Bartoš s ohledem na současnou energetickou krize. Akce se totiž konala v sídle strany u Palackého náměstí v Praze.

Do závěru kampaně před komunálními volbami jdou Piráti s heslem Odvaha dělat, co je správné.

V letošních volbách vyslali Piráti do boje kandidáty ve volbách do Senátu i do vedení měst a obcí. Jejich oči se budou upínat zejména na hlavní město, kde obhajuje funkci primátora Hřib.