Petr z Olomoucka je nevyléčitelně nemocný, přesto pomáhá jiným dětem přemoci strach

„Jestli jsem se bál? Jasně, trochu jo, nebudu si hrát na hrdinu. Nevěděl jsem moc, jaký to bude. Bolesti jsem se ani tak nebál, jenom jsem nevěděl, co mě čeká. Můžu ale říct, že nakonec to bylo všecko v pohodě. Je teda pravda, že to zavedení úplně příjemný nebylo. Když mi tu malou ranku dělali, cítil jsem to. Ale nijak hrozný to nebylo, to zas ne,“ odpovídá například v úvodu útlé publikace na otázku, jak celou proceduru prožíval.