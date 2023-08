Být se svým dítětem. Sloupek Saši Uhlové

„Konečně!“ – chce se mi zvolat, i když už vyšly též články, ve kterých se sáhodlouze vysvětluje, že některé nemocnice to umožnit nemohou, protože na to nemají vhodné prostory, nemají lůžka pro rodiče. A objevují se další a další výmluvy.

Když mi byly asi dva roky, trhali mi mandle a já musela být sama v nemocnici. V rodině se traduje, že jsem si vzala svou oblíbenou panenku Lízinku a statečně, bez jediné slzičky odkráčela pryč. Co mi taky zbývalo, taková byla doba, dětem se musely trhat mandle a musely být v nemocnici samy. To jsem chápala i jako dvouletá.

Jak jsem se tehdy probouzela z narkózy, si nepamatuju, celé to znám jen z vyprávění, zato si vzpomínám, že když mi bylo sedm a podstoupila jsem operaci kýly, a potom ve čtrnácti při operaci slepého střeva, měla jsem tu stejnou panenku stále u sebe, a jakmile jsem se vzbudila z narkózy, plakala jsem a volala mámu. V těch čtrnácti se mi za to sestřičky posmívaly, že už jsem velká a proč tak vyvádím. Dokonce mě pak přivázaly k posteli.

Jak moc mě tyto pobyty v nemocnici traumatizovaly, se objektivně změřit nedá. Jako matka jsem o možnost být se svými dětmi bojovala v porodnici, a když se mi to u posledního potomka s pomocí právničky podařilo, strávila jsem první den v místnosti, kde ležely dětina vyhřívaných lůžkách, protože porodnice neměla místo, kam by mě mohla s dítětem uložit. Přitom se jednalo jen o to, že se vyhřívaná postýlka postaví vedle obyčejné postele. Kdyby na to přišlo, lehla bych si klidně na zem, jen abych mohla být se svým dítětem.