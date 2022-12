Pětina ojetin na trhu je bez technické

Pětina prodávaných ojetých vozidel má propadlou platnost technické kontroly, ukázala data ověřovací společnosti Cebia. Pohled do nabídky potvrzuje, že se jedná obvykle o velmi stará vozidla zralá do šrotu, na která by si měli zájemci o auta určená do provozu dávat pozor.

Foto: Petr Hloušek, Právo Ilustrační foto.