Platnost evidenční kontroly aut by se mohla prodloužit na rok

Dvouletá lhůta je podle poslance ANO Martina Kolovratníka příliš dlouhá a zvyšuje korupční a kriminální rizika spojená s auty. O tom, jaká lhůta bude nakonec platit, rozhodnou poslanci. V tomto týdnu by měli pokračovat ve druhém čtení novely zákona.

Novela kromě jiného umožňuje motoristům, aby si předem rezervovali registrační značky na auta. Především firmy by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Novela včetně návrhu na prodloužení platnosti evidenční kontroly byla ve Sněmovně v minulém volebním období už těsně před schvalováním. Sněmovna ji ale do voleb nestihla schválit.