Velký techničák skončí

Občané i firmy si budou moci podle novely při pořízení nového auta rezervovat měsíc předem na úřadech registrační značky. Především firmám to umožní vyřizovat si potřebná povolení ještě předtím, než úřad zapíše vozidlo do registru. Žádosti o tento zápis do registru by také mohlo být možné podávat elektronicky.