Pavel v europarlamentu: Síla Evropy je v jednotě, nepřátelé to vědí

„Síla Evropy spočívá v naší jednotě a různorodosti. Je to klíč k míru a prosperitě. A nikoho nepřekvapí, že to naši nepřátelé vědí. Proto se neustále snaží podkopávat naše morální a demokratické hodnoty, aby nás oslabili,“ řekl v projevu k europoslancům prezident Petr Pavel.

„Současná ruská invaze není ničím jiným než tupým a cynickým pokusem vymazat Ukrajinu, její kulturu a lid ze světové mapy. Putin se během několika hodin pokusil zničit suverénní zemi a podkopat světový řád. Nezvítězil a nezvítězí. Nevyprovokovaná, neodůvodněná a nevybíravá agrese nemůže zůstat nepotrestána,“ řekl prezident s tím, že hrdý na to, jak jsou evropské státy, ale i Češi, v otázce Ukrajiny jednotní a solidární.

Na půdě EP pak vyzval k pokračování pomoci Ukrajině, a to všemi možnými prostředky. „Pokud Ukrajina padne, tak padneme i my. A bude nás to stát mnohem víc,“ dodal. Při řečnění o Ukrajině a Rusku si Pavel několikrát vyslechl potlesk od přítomných europoslanců.