Pavel: Nejsem si už jistý, že by se Rusko nepustilo do konfliktu s NATO

„Možná ještě před dvěma lety bych řekl, že nejspíš ne, ale po tom, co zahájili před rokem ofenzivu na Ukrajině, tak si tím nejsem tak úplně jistý,“ odpověděl Pavel na dotaz studenta, jestli si myslí, že by Rusko mohlo být tak šílené, že by se pustilo do přímého konfliktu s NATO.

Rusko už skoro rok útočí na Ukrajinu. Invazi zahájilo loni 24. února. Ukrajinci se přesile agresora brání i díky pomoci ze Západu.

„Ruské vedení, ale bohužel i celá zmanipulovaná společnost dokázaly obrovskou míru sebeklamu, protože oni opravdu věřili, že ruská armáda je nejlepší a nejsilnější na světě a že Ukrajina není národ, který je schopen se postavit za své zájmy. A stejně tak uvěřili tomu, že Západ není schopen se dát dohromady, že je natolik rozložený vlastními zájmy, že nebude stát při sobě a nevytvoří žádnou protiváhu Rusku,“ zdůraznil Pavel, který v minulosti působil jako náčelník generálního štábu Armády ČR nebo předseda vojenského výboru NATO.

„Na základě toho si nejsem tak úplně jistý, že by se Rusko nedokázalo pustit do něčeho ještě šílenějšího, ať už je to konfrontace se silnějším soupeřem, jako je NATO, nebo možná ještě horší věc - rozhodnutí použít jaderné zbraně,“ dodal zvolený prezident s tím, že riziko „samozřejmě je“.

Studentům vysvětloval, že i proto je reakce západních zemí někdy na první pohled až příliš opatrná. „Protože všichni jsou si vědomi toho, že šlapeme po porcelánu a jakýkoliv krok vedle by mohl znamenat fatální problém,“ upozornil s tím, že Rusko má tisíce jaderných hlavic.

„Takže se musí jednat sice razantně, ale na druhou stranu velmi opatrně, aby nedospěli k závěru, že už jiné východisko, než použít jaderné zbraně nemají,“ poznamenal. „Je potřeba s tím nakládat velice citlivě, ale dát najevo i to, že máme nějaké červené linie, za které prostě nepůjdeme, a dovést Rusko k tomu, že násilím se žádného výsledku dosáhnout nedá. Jediná cesta je zastavit vojenské akce a sednout si ke stolu a jednat,“ zdůraznil ještě.

Pavel pak studentům gymnázia řekl, že v Rusku má život mnohem menší hodnotu a že tamní vedení je schopné obětovat lidi z „naprosto nesmyslných důvodů“.

Olympiáda s Ruskem a Běloruskem ne

Studenti se zvoleného prezidenta také ptali, jestli by se Rusko nebo Bělorusko měly účastnit olympijských her. „Stát, který se chová jako válečný zločinec, by se neměl účastnit nejen olympijských her, ale neměl by se účastnit jakýchkoliv klání na světové úrovni, ale i regionálních,“ odpověděl Pavel.

„A to dokud nebudou schopni sednout k jednacímu stolu a podílet se na nějakém mírovém řešení,“ dodal.

Pavel vyrazil do Karlovarského kraje ve středu. Jde o jeho první plánovanou cestu do regionů po zvolení. Setkává se s vedením měst a obcí, navštěvuje firmy a ve středu večer byl na i hokeji. Ve čtvrtek se ještě setkal s radním pro školství, výjezd zakončí v Jáchymově.

Že ještě před inaugurací navštíví regiony, kde ve volbách lidé výrazněji podpořili jeho protikandidáta Andreje Babiše (ANO), slíbil Pavel hned po volbách. V Karlovarském kraji zvítězil Babiš s 50,99 procenta.