Středočeský kraj postaví dvě gymnázia, další rozšíří

V minulých letech odcházelo podle něj ze základních škol v některých slabších ročnících třeba i jen 9000 žáků a kapacita gymnázií se nesnižovala. Nyní kraj počítá s tím, že v nadcházejících letech by se mohl počet dostat i na 16 000 žáků, proto chystá několik investic. Nedostatečné kapacity bude řešit stavbou nového gymnázia v Černošicích a v Jesenici u Prahy. Připravuje též půdní vestavbu říčanského a berounského gymnázia a rekonstrukci jednoho z pater v hostivickém gymnáziu.

Podle radního nebyla ve většině středočeských okresů ani dramatická situace v případě bodové hranice pro přijetí na gymnázium, například v Rakovníku to bylo 57 bodů, v Kladně 69, v Benešově 76 a v Kolíně 60 bodů. V některých částech regionu byli letos podle předběžných údajů v průměru tři nebo čtyři deváťáci na jedno gymnaziální místo, v okrese Praha-západ to bylo 16 deváťáků. Na stavbu gymnázia v Černošicích by letos, pokud nenastanou komplikace, mohla být vyhlášena architektonická soutěž. V první etapě zde bude 12 kmenových tříd pro 288 žáků, v další etapě mají přibýt další čtyři třídy.