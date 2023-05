Na gymnázia schopnosti mají, ale místa nejsou

Neznamená to, že by daná gymnázia měla výrazně horší kvalitu. Na zmiňovaném pražském gymnáziu nebyla přijata dvacítka uchazečů pro nesplnění kritérií, ale dalších 123 z kapacitních důvodů. Takže by studovat mohli, ale není pro ně místo.

Jenže dlouhodobý záměr ministerstva školství s navýšením kapacit gymnázií nepočítá, a to přesto, že Strategie 2030+ hovoří obráceně. Míst na čtyřletých gymnáziích může podle záměru přibývat pouze v rámci demografického růstu, v případě víceletých ani to ne.

Je to příležitost pro nového ministra Mikuláše Beka (STAN) s tím něco udělat. Při čtvrtečním nástupu do funkce označil nedostatek kapacit za krizi, kterou chce řešit.

Upozornil, že je třeba najít „místa pro nešťastné deváťáky, aby nemuseli chodit na kadeřnice“. Dodal, že to není jen plýtvání lidským potenciálem, ale i penězi: „Učiliště jsou nejdražší a ten, kdo tam jde, protože to na něj zbylo, to nakonec stejně dělat nebude.“ Tím se ale otvírá další problém, a to je prohlubující se nedostatek kvalifikovaných odborníků v řemeslech.