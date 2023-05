Nervozita stoupá, střední školy zavalili zájemci

„Je to trest za to, že syn testy zvoral, takže na odvolání nebo druhé kolo přijímaček nemůžeme pomýšlet. Asi nás školné nezničí, ale co jiní lidi, kteří si ho nemohou dovolit? To budou ve vzduchoprázdnu? Navíc ani na těch soukromkách není místo,“ povzdechla si.