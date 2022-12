Nový ústavní soudce: dvě jména

Spekuluje se o dvou jménech. Podle informací Práva by mohl být Zemanovým nominantem předseda středočeského krajského soudu Ljubomír Drápal. Jemu bude příští rok sedmdesát let a talár by tak musel provždy svléct, ale pro ústavní soudce tento limit neplatí. Drápal patří mezi nejvýznamnější české experty na občanské procesní právo.